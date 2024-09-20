Тигр в Индии съел пастуха

В Индии тигр набросился на мужчину, который выгонял животных на пастбище, и растерзал его. Об этом сообщает NewsDrum.

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Нападение произошло в пятницу, 13 сентября, в лесном массиве Джамди, район Гондиа штата Махараштра. 44-летний Басантрао Дхоре из деревни Калпатри отправился утром на пастбище вместе со стадом и не вернулся.

После этого жители деревни начали самостоятельные поиски. Вскоре они обнаружили в лесу наполовину съеденные останки. Они принадлежали Дхоре. Как рассказал местный сотрудник департамента дикой природы, на шее пастуха были обнаружены следы тигриных зубов.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 9 сентября, тигр съел фермера в индийском штате Уттар-Прадеш. Родные мужчины заявили, что животное утащило его в лес.