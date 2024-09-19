В Сургуте отец и дочь отдали мошенникам более 4 млн рублей

В Сургуте пожилой мужчина вместе с дочерью за неделю оформили несколько кредитов и перевели более 4 млн рублей телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

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С заявлением в правоохранительные органы обратился 63-летний житель Югры, он сообщил, что в течение недели общался по телефону с неизвестными. Аферисты представились сотрудниками Пенсионного фонда и убедили россиянина в том, что он недополучает часть пенсии.

Затем злоумышленники запугали пожилого мужчину, сообщив, что неизвестные от его имени пытаются оформить в банках крупные займы, чтобы уберечь накопления, необходимо перевести их на якобы безопасный счет. В Нягани гражданин вместе с дочерью обналичил 1,3 млн рублей. После перевода они вместе оформили несколько кредитов в различных банках, продали автомобиль и заняли деньги у родственников. Все вырученные средства перевели на указанные им счета.

Оба полагали, что действительно общаются с представителями Пенсионного фонда, только спустя время родственники заподозрили неладное и обратились в полицию. Общий ущерб составил 4,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.