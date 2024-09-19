Суд в Москве продлил срок ареста экс-замглавы Минобороны Иванову

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 23 декабря бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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Также продлили арест до 23 декабря другому фигуранту дела – предпринимателю Сергею Бородину, который вместе с Александром Фоминым и экс-подчиненным Иванова Антоном Филатовым были арестованы в конце апреля. Последнего отправили под стражу за растрату.

Все они проходят фигурантами по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, которого задержали в конце апреля 2024 года. По версии следствия, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки за оказание услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.