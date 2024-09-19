Против экс-заместителя главреда «Новой газеты» завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова*. Как сообщает ТАСС, его подозревают по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ).

Напомним, что Мартынов* выступил основателем Novaja Gazeta-Europe** (организация признана нежелательной в РФ). Издание создали весной 2022 года. В ней публикуются статьи бывших членов редакции «Новой газеты». В апреле 2023 года Роскомнадзор ограничил доступ к его сайту, а Генпрокуратура признала организацию нежелательной.

В сентябре 2022 года Минюст признал Мартынова* иностранным агентом. Его неоднократно штрафовали за нарушение правил маркировки иноагентского статуса.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

**организация признана нежелательной в России