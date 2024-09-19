Назван размер обещанного охране Владислава Бакальчука гонорара

«Московский комсомолец» рассказал, что мужчинам, сопровождавшим бизнесмена Владислава Бакальчука во время перестрелки у офиса Wildberries, обещали заплатить по сто тысяч рублей. Источник «МК», знакомый с ситуацией, заявил, что от них не требовали применять силу.

Днем 18 сентября в Wildberries сообщили о попытке Бакальчука и его охраны «незаконно проникнуть» в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате которой погибли два человека.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы. Фигурантами дела стали Бакальчук и еще несколько человек. Следователи сообщили, что пострадали семеро человек, включая двух полицейских.

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По словам собеседника «МК», людям, входившим в состав охраны Бакальчука, пообещали, что никаких проблем у них не возникнет. Также им дали распоряжение «не зверствовать».

«Было сказано - никого не бить, не ломать, не зверствовать, но показать свою силу», - заявил источник издания.

«МК» отмечает, что в ночь на 19 сентября и утром участников стрельбы искали в тех местах, где они могли укрыться. В итоге они были задержаны.