$91.67+0.24102.04+0.53
Почта

ФСБ проверит бывшего замгубернатора Брянской области

Управление ФСБ России по Брянской области начало проверку в отношении Александра Петроченко, бывшего заместителя губернатора региона. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

ФСБ проверит бывшего замгубернатора Брянской области
© РИА Новости

Богомаз отметил, что проверка была начата по его инициативе. Причины проверки он не уточнил, но подчеркнул, что регион «ведет борьбу со всеми возможными проявлениями коррупции на любом уровне», взаимодействуя с силовиками.

«Я неоднократно говорил, что самое главное - работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое», - заявил Богомаз.

Он добавил, что чиновники должны «показывать пример патриотизма, день и ночь работать на благо Родины». Также губернатор подчеркнул, что никому не позволено нарушать закон - «независимо от статуса и занимаемой должности».

Петроченко стал временно исполняющим обязанности заместителя губернатора в апреле 2022 года. На сайте областного правительства указано, что он был уволен 18 сентября 2024 года.