ФСБ проверит бывшего замгубернатора Брянской области

Управление ФСБ России по Брянской области начало проверку в отношении Александра Петроченко, бывшего заместителя губернатора региона. Об этом глава региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

Богомаз отметил, что проверка была начата по его инициативе. Причины проверки он не уточнил, но подчеркнул, что регион «ведет борьбу со всеми возможными проявлениями коррупции на любом уровне», взаимодействуя с силовиками.

«Я неоднократно говорил, что самое главное - работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое», - заявил Богомаз.

Он добавил, что чиновники должны «показывать пример патриотизма, день и ночь работать на благо Родины». Также губернатор подчеркнул, что никому не позволено нарушать закон - «независимо от статуса и занимаемой должности».

Петроченко стал временно исполняющим обязанности заместителя губернатора в апреле 2022 года. На сайте областного правительства указано, что он был уволен 18 сентября 2024 года.