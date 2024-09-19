Стало известно, где изначально планировали убить Захара Прилепина

Писателя Захара Прилепина, который пострадал в результате покушения в Нижегородской области, первоначально планировали застрелить в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела, которые рассматривает суд.

Согласно документам, обвиняемому в подрыве машины писателя Александру Пермякову поступила команда от куратора приехать в Москву из Нижегородской области. В своих показаниях украинский агент рассказал, что ему приказали убить Прилепина выстрелом в затылок. Железнодорожные билеты он приобрел по украинскому паспорту, а от сотрудника СБУ получил сообщение о том, что скоро ему поступят оружие и взрывчатки.

Кроме того, обвиняемому также присылали сведения о датах проведения презентаций книг писателя. Тем не менее, осуществить этот план злоумышленникам не удалось.

«Пристрелить Прилепина не получится, потому что передвигался с охраной», — заявил в показаниях Пермяков.

Напомним, что 6 мая 2023 года автомобиль Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Сам писатель получил ранение, а его пассажир — сотрудник Росгвардии Александр Шубин — погиб. В покушении обвиняют Пермякова: по версии следователей, он был завербован СБУ, прошел обучение и приехал в Россию. После убийства он собирался покинуть РФ по поддельному паспорту на имя гражданина Казахстана.