Назван вероятный срок Бакальчуку за перестрелку у офиса Wildberries

Мужу основательницы Wildberries Владиславу Бакальчуку грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, предпринимателю предъявили обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ), покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), самоуправстве (ст. 330 УК РФ), а также незаконном хранении огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ).

Ситуацию прокомментировали в официальном Telegram-канале Бакальчука. Адвокаты подтвердили, что предприниматель задержан на 48 часов. В публикации они назвали обвинения в убийстве абсурдными, заявив, что 18 сентября они столкнулись «с явной провокацией со стороны руководства Wildberries».

Татьяна Бакальчук обратилась к мужу после ЧП в офисе Wildberries

Согласно заявлению, Бакальчук и его «коллеги» направлялись на согласованную встречу для урегулирования корпоративного конфликта. Предприниматель заранее обратился в ОВД и УВД Москвы с уведомлением о визите, попросив обеспечить безопасность.

«Прибыв на место, Владислав и его представители столкнулись с агрессивными действиями сотрудников правоохранительных органов и охраны офиса. В результате этого столкновения произошла перестрелка, в которой первыми открыли огонь сотрудники охраны офиса. В ходе перестрелки погибли и пострадали люди, как из числа охраны Владислава Сергеевича, так и среди сотрудников офиса», — говорится в обращении.

Адвокаты передали следствию все документы, подтверждающие запланированную встречу. Распространяемую пресс-службой Wildberries информацию они назвали не соответствующей действительностью. По их мнению, руководство «РВБ» «лицемерно записывает ролики о гибели людей» вместо того, чтобы ответить на вопросы «о криминальном прошлом своих охранников.

«К величайшему сожалению нашей команды и лично Владислава Сергеевича, во время организованной руководством "РВБ" провокации погибли и пострадали люди. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших сотрудников. Их семьям будет оказана любая необходимая помощь», — заключили адвокаты.

Напомним, что днем 18 сентября в Wildberries сообщили о попытке Бакальчука и его охраны «незаконно проникнуть» в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате погибли двое сотрудников охраны офиса. СК сообщал, что пострадали семеро человек, включая двух полицейских.