В ЛНР задержали сотрудничавшую с украинскими спецслужбами женщину

Силовики задержали жительницу Станично-Луганского района Луганской народной республики (ЛНР). По версии УФСБ по региону, женщина передавала спецслужбам Украины данные о российский военнослужащих, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что она задержана по статье за государственную измену. Сотрудники правоохранительных органов начали вести следствие.

Других подробностей о задержании жительницы ЛНР в УФСБ раскрывать не стали.

До этого сообщалось, что в Мариуполе сотрудники ФСБ задержали жителя по подозрению в госизмене.

Подозреваемого задержали в доме, когда он спал. Мужчина признался на видео, что вел координацию, данные он отправлял представителю Службы безопасности Украины (СБУ).

Еще раньше в Нижнем Новгороде суд арестовал мужчину за участие в «Легионе "Свобода России"» (признан в РФ террористическим и запрещен).