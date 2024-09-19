Кашпировский напал на журналистов

Экстрасенс Анатолий Кашпировский с женой и ассистентами напал на корреспондентов Shot. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале издания.

При выходе Кашпировского из концертного зала журналисты задали ему вопрос о хейте в его сторону. В ответ его супруга попыталась выбить телефон из рук одного из журналистов, а сам экстрасенс попытался наброситься на другого корреспондента.

«Ты что, по голове хочешь получить, или как?», — обратился Анатолий к сотруднику издания.

При этом помощник Кашпировского пообещал журналистам импотенцию.

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В этот же день Shot сообщил, что экстрасенс возобновил свою деятельность и проводит новые сеансы. По данным канала, на одну из первых встреч после возобновления Кашпировским деятельности пришли около 300 человек. На них также продают различные товары, выпускаемые под его маркой.