Экспертиза установила, что высказывания блогера Артемия Лебедева в адрес главы Лиги безопасного интернета являются его частным мнением. Об этом сообщает в четверг, 19 сентября, представитель блогера Калой Ахильгов.

— Приобщаем заключение эксперта, который изучил эти спорные видеоматериалы и установил, что с одной стороны это негативные высказывания со стороны Лебедева, но они носят исключительно форму мнения, которое у нас не оспаривается. Поэтому мы настаиваем на том, что это были личные суждения моего доверителя, которые никак не относятся к утверждениям о фактах, — передает слова Ахильгова ТАСС.

Ранее Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) подала иск в суд к блогеру Артемию Лебедеву. Лебедев в интервью оскорбил Мизилину и заявил, что не поддерживает ее общественную деятельность. После этого девушка потребовала возмещения морального ущерба на сумму около 10 миллионов рублей.