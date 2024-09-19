Суд приговорил к 8 годам мужчину, напавшего с ножом на подростка в Подмосковье

Щелковский городской суд приговорил к восьми годам колонии мужчину, который напал с ножом на 16-летнего подростка в компьютерном клубе. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

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— Суд приговорил виновного к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Мужчина попытался нанести удар ножом в шею молодому человеку, но последний успел увернуться, и удар пришелся ему в плечо, — сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

После этого мужчина пытался ударить ножом в голову. Подросток вновь уклонился, но удар пришелся в область лопатки и бедра. Мужчина признал свою вину в содеянном.

Ранее стало известно, что мужчина, который напал с ножом на ребенка в подмосковных Люберцах в ноябре 2023 года, признан невменяемым. Подозреваемый ударил ножом мужчину и женщину по голове, а ребенку нанес удар в грудь. Силовики задержали нападавшего, однако при задержании он также пытался на них напасть.