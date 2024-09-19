Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с Рамблером высказалась о возможном наказании для сооснователя компании Wildberries Владислава Бакальчука, которому ранее предъявили обвинения по делу о стрельбе у центрального офиса маркетплейса в Москве.

Согласно данным «Известий», помимо Бакальчука, обвинение по делу о стрельбе у офиса Wildberries было предъявлено еще шести фигурантам. Их имена не раскрываются, как и суть обвинений. Накануне СК РФ сообщил, что завел уголовное дело по пяти статьям УК после перестрелки в бизнес-центре «Романов двор». Группа мужчин попыталась войти в здание, однако встретила отпор охраны, после чего один из них разбил стекло в холле - и началась потасовка с применением оружия.

Кто такой Владислав Бакальчук

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что Владислав Бакальчук предпринял попытку незаконного проникновения в офис. В результате перестрелки пострадали семь человек, включая двоих сотрудников полиции, еще два человека скончались, сообщали в СК. Само дело проходит по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, самоуправстве, незаконном хранении огнестрельного оружия и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Исходя из тех фактов, которые к настоящему времени были изложены в средствах массовой информации, в отношении Бакальчука могла быть применена статья о «самоуправстве». Он без законных оснований пошел в офис компании, взял с собой охрану и попытался попасть в здание. Бакальчуку принадлежит всего 1% в ООО «Вайлдберриз», и, согласно своему статусу, он не имеет права руководить этим юридическим лицом, принимать какие-то решения, а также входить в офис, ведь он не является сотрудником компании. И если он туда шел, шел с охраной, то с его стороны это было самоуправство. Уголовная ответственность по ч. 2 ст. 330 УК РФ наступает за самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, и по этой статье Бакальчуку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Но если он не держал в своих руках оружие, то, возможно, в его отношении будут перемена первая часть данной статьи, которая предполагает более мягкое наказание. Тут многое будет зависеть и от того, какие показания дадут сопровождавшие его люди, здесь важно, давал ли им Бакальчук указание оказывать сопротивление или даже стрелять. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

Адвокат вместе с тем предположила, что дела об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении огнестрельного оружия и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа были возбуждены в отношении сопровождавших Бакальчука мужчин.

«В данном случае каждый из сопровождавших Бакальчука будет нести ответственность за те действия, которые он совершал. После инцидента было задержано много людей, и теперь правоохранители будут устанавливать, кто все это организовал, у кого было оружие, кто стрелял и так далее. Соответственно, в дальнейшем следователи будут всех опрашивать, будут устанавливать, кому принадлежало оружие, также будут проводиться баллистические экспертизы. После этих действий будет решаться вопрос о предъявлении обвинений каждому из участников событий. При этом если в ходе следствия будут установлены какие-то новые факты, то квалификация может поменяться, может добавиться какая-то новая статья», - сказала она.

«Тут супружеский конфликт перерос в конфликт корпоративный, агрессия вылились наружу, и в результате мы видим уже вооруженное столкновение – устроили какие-то криминальные разборки. Супружеские конфликты должны решаться в суде общей юрисдикции, где рассматриваются дела по разводам, а корпоративные споры – в арбитражном суде. Но в данном случае разборки со стрельбой произошли в общественном месте, пострадали люди – все это напоминает девяностые годы», - добавила Ярмуш.

Ранее в пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ сообщили изданию NEWS.ru, что учредитель «ВБ девелопмент» Владислав Бакальчук не является штатным сотрудником Wildberries и не имеет доступа в офисы компании. Также там опровергли данные, что Бакальчук прибыл в офис якобы на встречу по вопросу строительства логистических центров.