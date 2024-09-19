Владислава Бакальчука обвинили в убийстве

Мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение по делу, возбужденному по статьям об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.

Источник «Известий» заявил, что обвинение по этому делу было предъявлено еще шести фигурантам. По словам собеседников РБК, Бакальчука задержали на 48 часов. Следствие попросило суд избрать бизнесмену меру пресечения, какую именно - не уточняется.

Днем 18 сентября в Wildberries сообщили о попытке Бакальчука и его охраны «незаконно проникнуть» в офис компании в бизнес-центре «Романов двор». У здания началась стрельба, в результате погибли двое сотрудников охраны офиса.

Кто такой Владислав Бакальчук

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы. Следователи сообщили, что пострадали семеро человек, включая двух полицейских.