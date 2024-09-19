Суд оставил под стражей устроившего смертельное ДТП в Шерегеше водителя

В Шерегеше водитель устроил ДТП, в результате которого скончались два человека. Сейчас суд продлил ему меру пресечения.

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Суд продлил меру пресечения водителю, в отношении которого расследуется дело о смертельном ДТП, произошедшем в Шерегеше.

21 апреля этого года водитель на участке дороги Шерегеш – гора Зеленая в пгт Шерегеш сел за руль автомобиля LADA Priora после употребления спиртного. Он сбил трех пешеходов, один из которых погиб на месте. Двое других пострадавших попали в больницу с множественными травмами головы, туловища и конечностей. Позже от полученных травм умер еще один потерпевший.

26 апреля суд избрал водителю меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2024 года, однако к этому времени предварительное следствие еще не завершилось. Сейчас суд вновь оставил обвиняемого под стражей до 21 октября 2024 года. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кузбасса.