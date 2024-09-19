В СК подтвердили задержание мужа основательницы Wildberries Бакальчука

Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук задержан силовиками после произошедшей накануне перестрелки возле одного из офисов компании. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет РБК.

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О задержании Бакальчук изданию сообщил как источник, близкий к Следственному комитету, так и источник, близкий к правоохранительным органам. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения.

Стрельба произошла в среду, 18 октября, у офиса Wildberries в Романовском переулке в Москве. Один охранник был убит в перестрелке, второй позднее скончался в реанимации. Также пострадали полицейские.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Владислав Бакальчук был приглашен к следователю для дачи показаний в связи с инцидентом

При этом сам совладелец заявил, что это он подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов. По словам Владислава Бакальчука, он был готов к провокациям и обратился в МВД для обеспечения охраны, но непосредственно его люди были безоружны. Первые выстрелы прозвучали изнутри здания, через стекло офиса Wildberries, утверждал он в своем Telegram-канале.