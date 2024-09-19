Telegram-канал Mash сообщает, что в руках у жителя Москвы взорвался смартфон одновременно со взрывами устройств членов «Хезболлы». По данным Mash, на фоне этих новостей полицейские отдали телефон на экспертизу.

Пейджеры членов ливанского движения «Хезболла» начали массово взрываться 17 сентября. Вторая волна взрывов затронула телефоны и другие устройства на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. Жертвами атак стали более 20 человек, около четырех тысяч пострадали.

В Ливане считают, что за атакой стоит Израиль. Израильские власти не стали комментировать произошедшее. Газета The New York Times рассказала, что сотрудники израильской разведки заложили в аккумуляторы устройств взрывчатку еще на стадии производства.

Подобные взорвавшимся в Ливане устройства нашли в продаже в России

Пока взрывы происходили в Ливане, в Москве телефон взорвался в руках у прохожего на Арбате. Как утверждает Mash, мужчина получил ранения руки, но не стал дожидаться скорой и убежал. Очевидцы вызвали полицию, полицейские решили провести экспертизу. По предварительным данным, с атаками на «Хезболлу» эта история не связана - скорее всего, в телефоне просто перегрелся аккумулятор.