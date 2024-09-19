Телефон москвича взорвался во время атаки Израиля на Ливан

Телефон Honor 70 взорвался в руках жителя столицы во время кибератаки Израиля на Ливан. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Телефон взорвался в руках у москвича на Арбате — во время вчерашней кибератаки Израиля. По нашей информации, рванул смартфон Honor 70. Мужчина получил ранения руки. Дожидаться скорой не стал, убежал в неизвестном направлении. Очевидцы вызвали оперслужбы, — передает сообщение собеседника Telegram-канал Mash.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают владельца телефона. Силовики проверяют не было ли устройство из опасной партии, которую отправляли на Ближний Восток. По предварительной информации, телефон просто перегрелся.

Ранее стало известно, что взрывчатое вещество, которое было размещено внутри взорвавшихся в Ливане пейджеров, было собрано специально для проведенной операции. Взрывчатая смесь не видна даже сканерам в международных аэропортах.