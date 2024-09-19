Следствие установило связь между убийством Татарского и покушением на Прилепина

Следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где слушается по существу уголовное дело в отношении Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина.

"Установлена общая финансовая связь с участниками теракта, совершенного 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит Владлен Татарский", - огласила представитель гособвинения материалы уголовного дела.