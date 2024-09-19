В Тутаеве в результате облавы на участников сходки задержали 21 человека и изъяли семь единиц травматического оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Управлении МВД России по Ярославской области.

В отношении задержанных составлены административные протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным правоохранителей, 18 сентября в полицию сообщили, что на Соборной улице города собралась группа предположительно вооруженных граждан.

Массовая драка мигрантов в Новой Москве попала на видео

Ранее сообщалось, что зачинщики массовой драки со стрельбой, произошедшей в Тутаеве, приехали из расположенного неподалеку Рыбинска. Отмечается, что в Тутаев жители соседнего населенного пункта прибыли специально для «разборок». Началась драка со стрельбой.