Финансируемую из Украины нарколабораторию ликвидировали в Москве

В Подмосковье ликвидировали крупную лабораторию по производству метадона, сообщили «Ленте.ру» в Федеральной таможенной службе. Выяснилось, что лабораторию финансировали с Украины.

По данным источника, таможенники организовали слежку за фурой с наркотиками, которая следовала из Казахстана в один из логистических центров столицы. В результате она подъехала к частному дому в деревне Алферова, где запрещенные вещества передавались получателю.

Им оказался 34-летний россиянин, его задержали. Во время обысков в доме было изъято оборудование для изготовления синтетического наркотика и 103 килограмма прекурсоров, которых бы хватило на изготовлении более 80 килограммов метадона. Стоимость этого объема на черном рынке составляет более 400 миллионов рублей.

Как уточняет Москвы и области. Возбуждено уголовное дело по 229.1 («Контрабанда прекурсоров, совершенная организованной группой в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что двух россиян лишили свободы почти на 20 лет за производство 11 килограммов мефедрона.