Ярославская полиция рассказала подробности операции в Тутаеве

В УМВД России по Ярославской области рассказали о проведении минувшей ночью оперативных мероприятий в Тутаеве.

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Напомним, что вечером 18 сентября жители Тутаева стали свидетелями полицейской спецоперации. Сотрудники МВД и Росгвардии задержали порядка 20 человек. В районной администрации рассказали, что задержаны молодые люди, устроившие драку. В региональном УМВД сообщили подробности инцидента.

18 сентября в дежурную часть полиции поступило сообщение, что на Соборной улице Тутаева собралась группа граждан, которые могут быть вооружены.

На место незамедлительно выехали оперативники уголовного розыска из Ярославля и Тутаева, а также сотрудники спецподразделения Росгвардии. Силовики "провели мероприятия, направленные на недопущение возможных противоправных действий".

В итоге на месте был задержан 21 человек, у которых изъято семь единиц травматического оружия. В настоящее время в отношении всех мужчин составлены протоколы по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции".

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.