Пассажир московского метро избил подростка и попал на видео

Мужчина избил 15-летнего подростка в московском метро. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Инцидент произошел в переходе на станцию «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. По предварительным данным, между пассажирами произошел словесный конфликт. Перепалка переросла в рукоприкладство — мужчина толкнул несовершеннолетнего в грудь и несколько раз ударил по лицу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Побои»). Наказание по ней предполагает до двух лет лишения свободы. Информации о задержании подозреваемого в избиении школьника нет. Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение злоумышленника к ответственности.

Напомним, что 10 сентября на станции «Кленовый бульвар» 35-летний мужчина избил пассажира. Конфликт произошел перед турникетами по не установленной причине. Прокуратура отмечала, что злоумышленник действовал из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.