Раненую школьницу в тяжелом состоянии нашли на крыльце школы в Петербурге

В Петербурге на крыльце школы нашли раненую 16-летнюю девушку, находившуюся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 18 сентября на Алтайской улице в Московском районе. Случайный прохожий обнаружил на крыльце школы девушку-подростка с ранениями. Мужчина позвонил по номеру 112 и сообщил о произошедшем.

В результате несовершеннолетнюю доставили в детскую больницу. Врачи оценили ее состояние как тяжелое. Информации о характере и происхождении ее травм не поступало.

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Сообщается, что раненая школьница живет в полной семье и обучается в 11-м классе. Она также стоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «депрессия».