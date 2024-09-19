Точки общепита проверят после обнаружения некачественной продукции в «Теремке»

Роспотребнадзор организует внеплановые проверки в столичных ресторанах общественного питания после обнаружения некачественной продукции в сети «Теремок». Об этом сообщили в четверг, 19 сентября, в пресс-службе Роспотребнадзора.

— В свете последних инцидентов, при непосредственном участии ведомства, были внесены изменения, которые позволят по согласованию с органами прокуратуры проводить внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении предприятий общепита или розничной торговли, если они не уведомили Роспотребнадзор о начале ведения бизнеса, — передает сообщение ведомства ТАСС.

Проверки связаны с тем, что в сети «Теремок» были выявлены нарушения условий хранения продуктов. В результате этого было снято с производства свыше 120 килограммов продукции.

Ранее специалисты Россельхознадзора обнаружили в партии курицы, привезенной из Китая, опасные бактерии листерии. Летальность при инфекционном заболевании, которое способна вызвать бактерия, составляет 15–17 процентов.