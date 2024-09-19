Сотрудника супермаркета нашли мертвым в морозильной камере

В магазине сети Food Lion в штате Северная Каролина в США были найдены замерзшие останки сотрудника в морозильной комнате, сообщает Fox News. Его коллеги обнаружили труп около семи утра.

Полиция прибыла на место происшествия и предположила, что причиной смерти могла быть неудовлетворенная неотложная медицинская помощь. Food Lion выразил соболезнования семье погибшего и готов помочь в проведении расследования для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее два человеческих скелета обнаружили в Ленинградской области за сутки. Первый из них нашли в лесополосе у дома на улице Операторов во Всеволожске Всеволожского района, второй — неподалеку от железнодорожной станции Кирилловское в Выборгском районе.

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До этого в Санкт-Петербурге часть человеческой ноги выбросило на берег Васильевского острова. Находку обнаружил прохожий на набережной Миклухо-Маклая. Часть конечности от колена и ниже лежала между камнями, ее забрали на судмедэкспертизу.

Также стало известно, что ВС РФ обнаружили останки четырех бойцов времен Великой Отечественной войны, которые погибли в 1943 году в зоне боевых действий на территории Донбасса. Останки были найдены при строительстве укреплений в районе Северо-Восточного фронта. Тела бойцов были полностью покрыты осколками, что осложнило процесс их обнаружения и идентификации.