Машина для нанесения разметки загорелась возле аэропорта Внуковом

Автомобиль для нанесения разметки загорелся возле столичного аэропорта Внуково. По предварительной информации, пострадал один человек. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— Машина для нанесения разметки загорелась на территории аэропорта Внуково, — передает сообщение собеседника агентство городских новостей «Москва».

В результате происшествия пострадал один человек. Обстоятельства и причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Ранее на внешней стороне 43-го километра Московской кольцевой автодороги загорелся автомобиль. На месте происшествия работали городские оперативные службы. Пожар произошел в результате ДТП. Движение в районе аварии было затруднено.