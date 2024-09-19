Машина для нанесения разметки загорелась возле аэропорта Внуковом
Автомобиль для нанесения разметки загорелся возле столичного аэропорта Внуково. По предварительной информации, пострадал один человек. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
— Машина для нанесения разметки загорелась на территории аэропорта Внуково, — передает сообщение собеседника агентство городских новостей «Москва».
В результате происшествия пострадал один человек. Обстоятельства и причины произошедшего на данный момент неизвестны.
Ранее на внешней стороне 43-го километра Московской кольцевой автодороги загорелся автомобиль. На месте происшествия работали городские оперативные службы. Пожар произошел в результате ДТП. Движение в районе аварии было затруднено.