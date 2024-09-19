Гипнотизер Кашпировский заработал 6 миллионов за новые нелегальные сеансы

Гипнотизер Анатолий Кашпировский заработал шесть миллионов рублей за четыре дня новых сеансов в Москве. При этом регистрировать бизнес на свое имя он не стал. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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— За четыре дня новых сеансов Кашпировского в Москве его выручка составила около шести миллионов рублей. Анатолий уже анонсировал новые сходки в Санкт-Петербурге. Однако о доходах отчитываться не спешит. Официально магический бизнес на свое имя чародей регистрировать не стал, — передает слова собеседника Telegram-канал Shot.

По словам источника, больше всего гипнотизер зарабатывает на донатах, которые оставляют ему посетители при входе, что помогает избежать точных данных о заработке. При этом одежду от Кашпировского можно купить — средства идут на его личную карту.

Ранее «Вечерняя Москва» подготовила отдельный материал об истории современных экстрасенсов. В нем рассказана история одного из самых известных гипнотизеров России Анатолия Кашпировского.