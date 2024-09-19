Первую в Грузии женщину-трансгендера* жестоко убили в Тбилиси

Известная грузинская модель-трансгендер* Кесария Абрамидзе убита в собственной квартире в районе Диди Дигоми в Тбилиси. Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

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В грузинском МВД заявили, что ведут расследование уголовного дела по ст. 108 УК Грузии (умышленное убийство). На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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По данным телеканала Pirveli, в убийстве подозревают мужчину в возрасте до 30 лет. Его личность якобы установлена, ведутся поиски подозреваемого. По одной из версий, Абрамидзе нанесли 50 ножевых ранений, а по другой — застрелили. Вместе с тем соседи утверждают, что не слышали каких-либо подозрительных звуков.

37-летняя Абрамидзе была самой известной моделью-трансгендером* в Грузии. Она принимала участие в различных ток-шоу, снималась в сериалах, а в 2018 году представляла страну на конкурсе красоты среди трансгендеров*.

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