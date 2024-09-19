Мэра города на Камчатке заключили под стражу по делу о хулиганстве

Глава Елизовского городского поселения на Камчатке Артем Гаглошвили заключен под стражу по подозрению в хулиганстве, сообщает пресс-служба Елизовского районного суда.

В феврале 2024 года президиум регионального политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" принял решение об исключении из партии главы Елизова Артема Гаглошвили. Такое решение камчатские партийцы приняли после того, как 1 февраля он был остановлен сотрудниками ГИБДД и отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В декабре 2023 года СМИ опубликовали видеозапись, на которой Артем Гаглошвили устроил драку на одной из баз отдыха.

"В Елизовском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении главы Елизовского городского поселения, обвиняемого в хулиганстве. На предварительном следствии ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 19 сентября суд рассмотрел представление об изменении подсудимому меры пресечения в виде домашнего ареста на более строгую в связи с нарушением ранее установленных судом запретов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Гаглошвили изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу сроком на три месяца.

Гаглошвили приступил к выполнению должностных обязанностей главы второго по величине города Камчатки в 2023 году. Елизово - город на Камчатке в 40 км от краевой столицы. В нем проживают около 35 тыс. человек.