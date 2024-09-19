Убийственный морс: одержимый деньгами репетитор тайно травил всех близких

В Балашихе 25-летний местный житель обвиняется в убийстве бабушки и друга, а также в отравлении еще семерых человек. Среди пострадавших его родители, девушка, сестра, дядя и еще два друга. NEWS.ru рассказывает о подробностях дела.

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От родителей хотел квартиру

СМИ сообщали, что молодого человека зовут Артем Миссюра. Предполагается, что он травил родителей, чтобы завладеть несколькими квартирами после их смерти. Также во время следствия он признавался, что не хотел выплачивать деньги тем, у кого брал в долг. В том числе он брал деньги у бабушки, которая скончалась после отравления морсом от внука.

На кадрах с выезда на места преступления молодой человек рассказал, как приносил бабушке и дяде в квартиру коробки с морсом. В упаковки был добавлен яд, который в итоге и привел к смерти пожилой родственницы. В других случаях отрава добавлялась в соль.

Однажды девушка парня даже попала в больницу из-за проблем с почками, хотя ранее она не жаловалась на здоровье.

Скрытая камера

Разгадка вопроса, почему все вокруг Артема Миссюра начинают испытывать проблемы со здоровьем, возникла, когда оперативники установили камеру видеонаблюдения в квартире, где проживали родители с сыном. Она засняла, как молодой человек добавлял токсичные вещества в еду матери и отчима, а также приносил им продукты и напитки с ядами. При обыске следователи изъяли у молодого человека дихлорэтан (органическое соединение, используемое для склейки пластмасс) и другие смертельно опасные химикаты.

«По всем эпизодам преступлений он дал признательные показания, с ним проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он подробно рассказал о деталях совершенных преступлений. По факту покушения на убийство матери, отчима и дяди мужчине уже предъявлено обвинение, по остальным эпизодам будет предъявлено в ближайшее время. Во всех случаях обвиняемый угощал потерпевших заранее отравленным морсом либо подсыпал химикаты в пищевую соль и еду», — отметили в Следственном комитете.

Репетитор-бодибилдер, одержимый деньгами

СМИ писали, что Миссюра редко работал и увлекался азартными играми. Известно, что он подрабатывал репетитором по математике. В личном блоге он оставлял агрессивные публикации, где обвинял некоторых людей в ничтожности.

«Вы — сборище ленивых ничтожеств, прикрывающих свою лень обстоятельствами! Вы никогда не подниметесь на пьедесталы и не покорите Эверест. Ваши мечты навсегда останутся лишь мечтами. Вы — лужи грязи, не имеющие ни цели, ни силы воли, ни упорства. Вам постоянно некогда, у вас болят ноги, вы слишком устали, вы слишком молоды, слишком стары, слишком больны и слишком не в настроении», — писал он несколько лет назад.

Кроме того, Миссюра занимался бодибилдингом. В социальных сетях он публиковал снимки, где демонстрировал свою мускулатуру.

Знакомые отмечают страсть молодого человека к деньгам. Известно, что его неоднократно ловили на воровстве. Среди жертв были люди, которым он задолжал крупные суммы. Когда в больнице оказалась его девушка, он взял на ее имя крупный кредит.

«У него была одна пагубная страсть — деньги. Страсть безумная. Его ловили на воровстве, и он честно отвечал: „Когда вижу чужие деньги, мне кажется, что это мои“», — рассказывал журналистам один из знакомых молодого человека.

Сейчас молодому человеку назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза с целью установления психического состояния здоровья. Проводится ряд комиссионных судебных медицинских и химических экспертиз.