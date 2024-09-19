ФСБ раскрыла схему по въезду африканцев в страны ЕС через Россию

ФСБ раскрыла преступную группу, которая за деньги организовывала въезд африканцев в страны Евросоюза через Россию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, организатором ОПГ выступал гражданин Нигерии, работавший преподавателем инженерной академии РУДН.

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Отмечается, что в состав группы входили другие этнические нигерийцы, а также граждане Украины. Всего задержаны шесть человек.

«Объем преступного дохода в период с 2021 года по настоящее время составил не менее 60 млн рублей», — говорится в сообщении.

Для осуществления транзита за вознаграждение они прибегали к использованию таких схем, как фиктивное заключение брака, установление отцовства над детьми из числа граждан РФ. Также они помогали с последующим получением разрешения на временное пребывание, вида на жительство или частных виз с целью оформления долгосрочных статусов пребывания в РФ.