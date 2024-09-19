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Силовики раскрыли ОПГ, перевозившую африканцев через РФ в ЕС

ФСБ раскрыла преступную группу, которая за деньги организовывала въезд африканцев в страны Евросоюза через Россию. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства, организатором ОПГ выступал гражданин Нигерии, работавший преподавателем инженерной академии РУДН.

ФСБ раскрыла схему по въезду африканцев в страны ЕС через Россию
© РИА Новости

Отмечается, что в состав группы входили другие этнические нигерийцы, а также граждане Украины. Всего задержаны шесть человек.

«Объем преступного дохода в период с 2021 года по настоящее время составил не менее 60 млн рублей», — говорится в сообщении.

Для осуществления транзита за вознаграждение они прибегали к использованию таких схем, как фиктивное заключение брака, установление отцовства над детьми из числа граждан РФ. Также они помогали с последующим получением разрешения на временное пребывание, вида на жительство или частных виз с целью оформления долгосрочных статусов пребывания в РФ.