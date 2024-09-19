Останки сотрудника магазина нашли в морозильной камере на работе в США

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В штате Северная Каролина в Соединенных Штатах было найдено тело сотрудника магазина в морозильной камере.

Трагедия произошла с мужчиной, который работал в сети супермаркетов Food Lion. Его тело было найдено коллегами около семи часов утра. Полиция оперативно приехала на место трагедии. Сотрудники установили, что сотрудник погиб по естественным причинам. Ему была необходима медицинская помощь, которую некому было оказать.

Представители компании выразили соболезнование семье сотрудника. Кроме того, они отметили, что готовы помогать в расследовании, пишет телеканал Fox.

Жительница штата Аризона 60-летняя Дениз Прюдом просидела мертвой четыре дня в офисе банковской корпорации Wells Fargo. Коллеги не обратили внимания на то, что женщина не вышла на работу в начале недели, и лишь пожаловались на неприятный запах. Во вторник вонь усилилась, и сотрудники нашли тело женщины.

Другой случай произошел в Китае. Мужчина 30 лет отработал 104 дня с одним выходным и умер. По предварительным данным, его смерть наступила из-за полиорганной недостаточности, вызванной пневмококковой инфекцией. Такое состояние было вызвано тем, что у мужчины ослаб иммунитет.