Серийный отравитель из Балашихи признался в новых преступлениях

Житель Балашихи, арестованный за попытку отравить мать и отчима, признался, что пытался убить еще нескольких человек, сообщили подмосковные следователи. Также ему вменяют причастность к смерти бабушки и друга.

По данным следствия, молодой человек добавлял опасные химические вещества в морс и пищевую соль. Его мотивами следователи назвали стремление завладеть недвижимостью родных и нежеланием возвращать деньги друзьям. Всего в деле молодого человека семь эпизодов отравлений родителей, сестры, дяди, девушки и друзей. Фигуранту дела назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

«По всем эпизодам преступлений он дал признательные показания, с ним проведены проверки показаний на месте, в ходе которых он подробно рассказал о деталях совершенных преступлений», - подчеркнули следователи.

В июле в Следственном комитете (СК) РФ сообщили о задержании жителя Балашихи, подозреваемого в покушении на убийство родителей. По данным следователей, 25-летний молодой человек подсыпал в еду матери и отчима ядовитые вещества.

Стали известны новые подробности об отравителе из Балашихи

Когда самочувствие мужчины и женщины резко ухудшилось, они обратились в больницу, но там не смогли определить причину проблем со здоровьем. После этого пострадавшие обратились к следователям. Сотрудники СК отправили на экспертизу продукты, которые употребляли мужчина и женщина. Экспертиза показала, что в еде содержались «химические элементы и соединения, употребление которых приводит к летальному исходу».

Затем в квартире установили камеру, которая зафиксировала, как сын женщины подсыпал вещества в еду. На допросе молодой человек дал признательные показания, его арестовали.