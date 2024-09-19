В Красноярском крае введут режим ЧС

Режим ЧС устанавливается с 20 сентября на всей территории Красноярского края из-за аномальных осадков, зафиксированных во время уборочной кампании.

«На территории Красноярского края с 20 сентября установлен режим чрезвычайной ситуации», — сообщил первый вице-губернатор региона Сергей Пономаренко.

По его словам, в августе на территории большинства районов края были зафиксированы аномальные осадки, которые составили несколько месячных норм.

В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Ранее в Новосибирской области ввели режим ЧС из-за обильных осадков.

Также губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщал о введении режима ЧС в связи с обильными осадками.