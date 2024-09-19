Японская Icom: взорвавшиеся в Ливане рации сняли с производства 10 лет назад

Японская корпорация Icom после сообщений, что производимые ею рации взорвались в Ливане, заявила, что их сняли с производства 10 лет назад. Устройства могли подделать, говорится в релизе на сайте компании.

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Портативные радиостанции IC -V82 производились и экспортировались с 2004 по октябрь 2014 года, в том числе на Ближний Восток.

"Она была снята с производства около 10 лет назад, и с тех пор не поставлялась нашей компанией", - отметила Icom. Кроме того, было прекращено производство батарей, необходимых для работы основного блока устройства.

Взорвавшиеся в Ливане рации ICOM продают в России

Голографическая пломба для различения поддельных продуктов не была прикреплена, поэтому невозможно подтвердить, был ли продукт отправлен компанией, подчеркивается в пресс-релизе. Все радиостанции Icom производятся на одном и том же заводе в Японии. Продукция для зарубежных рынков продается исключительно через авторизованных дистрибьюторов, добавили в корпорации. 18 сентября в разных районах Ливана пронеслась новая волна взрывов устройств военизированной группировки "Хезболла". Ливанские СМИ заявили о взрывах раций Icom, а также ноутбуков, телефонов и другой техники.