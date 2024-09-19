Суд не стал изучать жалобу Глуховского* об исключении из списка иноагентов

Верховный суд России не стал рассматривать жалобу признанного иноагентом писателя Дмитрия Глуховского* на отказ исключить его из реестра, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В реестр СМИ-иноагентов писателя внесли в октябре 2022 года. Из судебных документов следует, что он распространял сообщения и материалы иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. По данным Росфинмониторинга, Глуховский в период с февраля по март 2022 года получал иностранное финансирование из Бельгии, ФРГ и Австрии.

В августе 2023 года московский Басманный суд заочно приговорил автора романа «Метро 2033» к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Также писателю запретили администрировать интернет-сайты на срок четыре года.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента