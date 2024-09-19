Спецслужбы США: иранские хакеры рассылали похищенные в штабе Трампа документы

Американские спецслужбы заявили, что хакеры из Ирана похитили внутренние документы в избирательном штабе кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и отправили их СМИ, а также лицам, связанным с главой государства Джо Байденом, сообщает ТАСС.

Это произошло в конце июня и начале июля. В настоящее время нет сведений, которые бы указывали, что получатели ответили. Также иранские хакеры, действовавшие в киберпространстве, с июня продолжают пытаться рассылать американским СМИ похищенные внутренние материалы, связанные с кампанией Трампа.

Как считают спецслужбы США, Иран стремится посеять раздор и подорвать доверие к выборам в США. Сотрудники ФБР отслеживают данную активность, проводят расследование, а также связались с лицами, якобы пострадавшими от действий иранских хакеров. Кроме того, спецслужбы заявили, что Россия, Иран и Китай якобы пытаются «в определенной степени усилить разногласия в американском обществе в собственных интересах и считают период выборов моментом уязвимости».

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.