Кровля административного здания загорелась в Москве

Кровля административного здания загорелась на востоке Москвы, пожарным удалось локализовать возгорание. Об этом сообщает МЧС Москвы в телеграм-канале.

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"На улице Маленковской происходит загорание кровли административного здания. Пожар был оперативно локализован огнеборцами МЧС России. Продолжаются работы по полной ликвидации", – указано в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара принимают участие 48 специалистов и 13 единиц техники.

Ранее в подмосковной Шатуре загорелся цех по производству мебели. Площадь возгорания составляла 3,6 тысячи "квадратов". Для тушения огня привлекали около 70 специалистов и 14 единиц техники.

Позже спасатели смогли локализовать и ликвидировать пожар. Информация о пострадавших не поступала.