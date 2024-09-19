По делу генерала Путилова прошли обыски сразу по нескольким адресам

Следователи и сотрудники правоохранительных органов провели обыски сразу по нескольким адресам в рамках уголовного дела начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, который был задержан за взятку в 10 млн рублей при заключении госконтракта. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"По делу генерал-майора Путилова проведены обыски, в том числе по месту службы, а также проживания", - сказал собеседник агентства. По его словам, обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации, которые имеют отношение к уголовному делу.

В правоохранительных органах уточнили, что Путилов был задержан не в Москве, а по месту службы.