В Ярославской области произошла массовая драка со стрельбой

Вечером 18 сентября возле центрального парка в городе Тутаев (Ярославская область) произошла массовая драка со стрельбой. Известно, что участники конфликта приехали на «разборки» из Рыбинска, который находится примерно в пятидесяти километрах от этой локации. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда - Ярославль».

РБК со ссылкой на местное управление МВД РФ также рассказывает, что сотрудники уголовного розыска совместно с Росгвардией провели оперативные мероприятия. Правоохранители остановили несколько автомобилей и вывели оттуда водителей с пассажирами.

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Официально точное количество задержанных участников драки не сообщается. В ряде СМИ упоминается от 15 до 20 человек.