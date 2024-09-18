Сотрудники МВД и Росгвардии проводят оперативные мероприятия в Тутаеве Ярославской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального управления министерства.

«Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии», — рассказали там.

Детали операции в региональном управлении МВД не раскрыли.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о звуках стрельбы и задержании около 20 человек возле парка на улице Дементьева в Тутаеве. Также говорилось, что силовики заблокировали несколько автомобилей.

По данным Mash https://t.me/mash/57760, были задержаны жители Рыбинска, которые приехали в Тутаев на разборки с местными. Их увезли в одно из отделений на допрос. В результате операции никто не пострадал.