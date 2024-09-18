Силовики не стали открывать движение у офиса Wildberries в центре Москвы

Движение у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы, где произошла стрельба, остается перекрыто. Об этом «РИА Новости» сообщили работающие на месте сотрудники правоохранительных органов.

По их словам, движение, скорее всего, откроют только завтра в районе шести-восьми утра.

Напомним, что переулок перекрыли после стрельбы у офиса компании. Проезд разрешен только для спецтранспорта.

Днем 18 сентября около офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба. В результате нее погибли два сотрудника охраны офиса, семь человек получили ранения. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.