Стюардесса внезапно скончалась на борту рейса в Италии

Стюардесса внезапно скончалась на борту внутреннего рейса в Италии за несколько минут до взлета, пишет New York Post. Похороны женщины состоялись 17 сентября.

Сообщается, что 57-летняя Габриэлла Карио почувствовала себя плохо во время ожидания посадки на рейс ITA Airways в Рим в аэропорту Реджо-ди-Калабрия. Опытная стюардесса, в этот раз севшая на борт в качестве пассажира, решила не обращаться за медицинской помощью, поскольку ей не терпелось поскорее вернуться домой, где ее ждали муж и трое сыновей, говорится в статье.

Когда Карио села в самолет, ее состояние резко ухудшилось, и она потеряла сознание. Всего через несколько минут пассажирка скончалась на глазах у попутчиков. Скорая помощь прибыла быстро, но спасти женщину не удалось. Официальная причина смерти остается неизвестной, однако в СМИ пишут о «внезапной болезни». Похороны Карио состоялись во вторник в Сабаудии, где она жила со своей семьей.

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