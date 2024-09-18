В Wildberries раскрыли подробности инцидента у офиса компании

В офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» около метро «Динамо» вошли 30-40 человек, они были в спортивно-военной форме и у большей части были маски на лицах. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, передает «Интерфакс».

Отмечается, что вошедшие в офис люди сломали дверь и применили физическую силу к охраннику. Вместе с ними были друзья совладельца маркетплейса Владислава Бакальчука и три адвоката.

«Все они требовали встречу с юристами и финансистами компании. В момент захвата этого офиса сотрудники компании были оперативно эвакуированы и находились в безопасности. Спустя полтора часа группа налетчиков была выведена с территории силами службы безопасности и полиции», — сообщили в пресс-службе Wildberries и Russ.

Напомним, что днем 18 сентября около офиса маркетплейса в Романовом переулке в центре Москвы произошла стрельба. В результате нее погибли два сотрудника охраны офиса, семь человек получили ранения. В Wildberries утверждают, что огонь открыли люди, сопровождавшие Бакальчука. При этом сам совладелец заявляется, что это он подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.