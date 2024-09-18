В детсаду в Коми произошла вспышка кишечной инфекции

В детском саду №74 в Эжвинском районе республики Коми была обнаружена острая кишечная инфекция, пострадали 25 человек, в том числе 24 ребенка, сообщает РЕН ТВ. Пострадавшим была оказана помощь. Роспотребнадзор проводит противоэпидемическую проверку в учреждении.

Ранее следователи в Солнечногорске Московской области завели уголовное дело по факту массового отравления в местном парк-отеле. Отмечается, что дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

До этого в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Карелия сообщили, что более 110 человек пожаловались на симптомы, схожие с острой кишечной инфекцией, после употребления шаурмы в Сегеже. Представители ведомства подчеркнули, что среди пострадавших — 46 детей, не достигших 17-летнего возраста. Заведение, в котором пострадавшие покупали шаурму, приостановило работу, в отношении его владельцев составлен протокол об административном правонарушении.

Также сообщалось ранее, что около 30 человек отравились шаурмой в точке общепита, расположенной на Дмитровском шоссе в Москве. Роспотребнадзор проводит проверку.