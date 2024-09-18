Серия поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ произошла в Киеве. О пострадавших не сообщается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, серия поджогов произошла в Минском жилом массиве, располагающемся на правом берегу Днепра в составе Оболонского района.

Журналисты пояснили, что на фотографиях сгоревших автомобилей, размещенных в интернете очевидцами, отчетливо различимы опознавательные знаки ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинцы начали массово поджигать автомобили как военных, так и сотрудников ТЦК (военкоматов).