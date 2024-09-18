Замдиректора российской школы отказались заключать под стражу

Центральный районный суд Челябинска отказался заключать под стражу заместителя директора школы №68, задержанного после нападения ученика на одноклассников и педагога. Об этом сообщает РИА Новости

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После рассмотрения соответствующего ходатайства следственных органов об избрании меры пресечения должностному лицу учебного заведения суд пришел к выводу об отсутствии оснований для его ареста.

Аналогичное решение было принято судом в отношении замдиректора ЧОП, обеспечивавшего безопасность в школе. Обоим фигурантам предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

18 сентября Следственный комитет России сообщил о задержании должностных лиц.

Нападение на челябинскую школу произошло утром 16 сентября. Один из учеников сумел пронести в учебное заведение молоток, зашел в класс и стал хаотично избивать им других учеников и педагога. Пострадали четыре человека, их госпитализировали.