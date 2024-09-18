Под Москвой избили участника СВО

В Балашихе задержан 39-летний местный житель, подозреваемый в избиении участника специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал конфликт с потерпевшим и его супругой. Затем он нанес несколько ударов в область головы и туловища. Нападавший скрылся, а участник СВО обратился за медицинской помощью.

В настоящее время с задержанным работает следователь. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина избил знакомого и распылил монтажную пену ему в дыхательные пути. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.