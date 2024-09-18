Экс-директор OceanGate обвинил Раша в крушении батискафа Titan

Бывший директор по морским операциям OceanGate Дэвид Локридж обвинил владельца компании Стоктона Раша в крушении батискафа Titan. Об этом сообщает Daily Mail.

Локридж указал, что постоянно конфликтовал с Рашем из-за деятельности OceanGate. По его словам, владелец компании был непостоянным человеком, с которым было трудно работать.

«Сама идея компании заключалась исключительно в зарабатывании денег. Науки там было очень мало», — сказал Локридж во время слушаний Совета по расследованиям Береговой охраны США.

Он добавил, что Раш нанял его только, чтобы у OceanGate появился хоть какой-то научный авторитет.

Также Локридж отметил, что в 2018 году он составил подробный отчет с указанием всех технических проблем батискафа и направил его в Управление по охране труда при Министерстве труда США. Однако почти год его не рассматривали, а затем OceanGate подала на директора в суд. Локридж в ответ подал встречный иск, а после уволился. В итоге дело было просто закрыто, а оба иска прекращены.

«По словам Локриджа, в то время в компании была огромная текучка кадров текучесть, но руководство отмахнулось от его опасений, потому что было больше сосредоточено на плохих инженерных решениях и желании как можно скорее добраться до Титаника и начать зарабатывать деньги», — говорится в тексте.

Напомним, что 19 июня батискаф «Титан» отправился к обломкам «Титаника», но в какой-то момент перестал выходить на связь. Позже береговая охрана США подтвердила гибель его экипажа. На борту судна находилось гендиректор компании OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский мультимиллионер Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, а также путешественник Поль-Анри Наржоле.